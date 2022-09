O técnico Ney Barreto teve poucos dias para acertar as falhas da equipe para o jogo contra o Rio São Paulo - Divulgação / Geovane Luís

Publicado 30/09/2022 17:15

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade tem mais um jogo decisivo neste sábado (01/10) pela Série B1 do Campeonato Carioca. Na zona de rebaixamento da competição, o Quero-quero recebe o Rio São Paulo, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, pela sétima rodada da Taça Maracanã. Porém, o mando de campo será do adversário carioca que também usa o estádio como mandante no torneio.



Os nilopolitanos estão na 10ª colocação, com apenas cinco pontos, abrindo o Z-3 da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase (Taça Maracanã), os três últimos colocados serão rebaixados para a Série B2 do Estadual em 2023.

O técnico Ney Barreto, já bastante pressionado, após a derrota em casa na última rodada para o Serrano por 3 a 2, teve poucos dias para ajustar as falhas da equipe visando o confronto contra o Rio São Paulo.