As alterações já começam neste sábado (01/10)Divulgação / PMN

Publicado 29/09/2022 22:26

Nilópolis – A município de Nilópolis terá um esquema especial de trânsito, no Centro, por conta da logística do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), nas eleições de domingo (02/10). As alterações já começam neste sábado (01/10).

• A Rua Pedro Álvares Cabral, no trecho compreendido entre a Rua João Pessoa e Getúlio Vargas, no Centro, haverá interdição a partir das 6h da manhã e normaliza às 19h do sábado (01/10).

• No domingo (02/10), a interdição inicia no mesmo trecho acima, às 6h, com previsão para normalizar às 19h.



Os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes estarão nas operações de bloqueio, orientação ao público e fiscalização de trânsito.



Os objetivos das interdições se dão por conta da logística do TRE, pois esse trecho é utilizado pelos ônibus que ficam à disposição do Tribunal Regional Eleitoral, onde efetuam o transbordo de urnas eleitorais.