A vacina contra a raiva será disponibilizada em 18 mil doses para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos 3 meses de idade e em bom estado de saúdeDivulgação / PMN

Publicado 29/09/2022 11:37 | Atualizado 29/09/2022 11:38

Nilópolis - O "Dia D da Vacinação Antirrábica" animal está chegando em Nilópolis. Será no próximo sábado (01/10). Os 12 postos de saúde do município e o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, estarão aplicando as vacinas das 9h às 16h.

A vacina contra a raiva será disponibilizada em 18 mil doses para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos 3 meses de idade e em bom estado de saúde. No caso de fêmeas no cio, prenhas ou lactantes, há contraindicação.

Será emitida a certificação de vacina, porém, a Vigilância Sanitária recomenda que leve a carteirinha de vacinação. Para proteger seu animal de estimação, será necessário levá-lo, no caso de felinos, em caixa adequada para transporte e cães com coleira ou focinheira.

A raiva é uma doença viral, que pode ser fatal e acomete também humanos em caso de contato com saliva de animal contaminado e a vacina é a única forma de prevenção à doença.

Segue abaixo os endereços dos pontos de vacinação antirrábica:

Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/nº, Cabuís

Posto Programa de Saúde da Família – Nova Olinda

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua: Senador Fernandes Mendes, s/n, centro

Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão

R. Antônio João Mendonça, s/n