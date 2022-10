O Nova Cidade (vermelho) perdeu a quarta partida na Série B1 do Cariocão - Divulgação / Marcos Faria

Publicado 01/10/2022 21:44

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade segue seu calvário na Série B1 do Campeonato Carioca. Jogando em casa, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, neste sábado (01/10), o Quero-quero foi derrotado por 3 a 0 pelo Rio São Paulo, pela sétima rodada da Taça Maracanã. Com o resultado, os nilopolitanos caíram para a penúltima colocação na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, em 11º lugar, com apenas cinco pontos.

O detalhe curioso do jogo, é que o Rio São Paulo, jogou com o mando da partida, já que usa o estádio do Nova Cidade, como palco mandante dos seus jogos.



O Nova Cidade fez mais um jogo ruim no Estádio Joaquim de Almeida Flores Divulgação / Marcos Faria

Os comandados do técnico Ney Barreto acumulam quatro derrotas, uma vitória e dois empates. Faltam quatro rodadas para o término da primeira fase (Taça Maracanã), com os três últimos colocados sendo rebaixados à Série B2 do Estadual em 2023.

Classificação da Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

O Nova Cidade encara o Duque de Caxias no próximo sábado (08/10), às 15h, novamente no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, pela oitava rodada.