As prisões ocorreram no momento em que um dos presos retirava as encomendas oriundas do exterior a mando do outro envolvido, funcionário da empresa. As encomendas continham smartphones (celulares) de alto valor no mercado - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 04/10/2022 10:34 | Atualizado 04/10/2022 10:50

Nilópolis - A Polícia Federal prendeu dois homens, em flagrante, por fraude e desvio de encomendas dos Correios, nesta segunda-feira (03/10), em Nilópolis. Um dos presos é funcionário da Estatal. A ação dos policiais federais, que contou com o apoio da Coordenação de Segurança Empresarial dos Correios (CSEC-RJ), ocorreu no Centro de Distribuição, na região central do município, na Baixada Fluminense, no momento em que um dos presos retirava as encomendas oriundas do exterior a mando do outro envolvido, funcionário da empresa. As encomendas continham smartphones (celulares) de alto valor no mercado.

A FRAUDE



A fraude consistia na confecção de etiquetas falsas que são coladas por cima das originais. Dessa forma, os criminosos mudavam o destinatário para um nome falso, que receberia as encomendas em unidades postais dos bairros de destino. Como os endereços eram falsos, as encomendas eram retiradas diretamente nas unidades postais.



Esquema semelhante já havia sido desmontado em 2019, com a deflagração da Operação Replicante. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa.



Os presos e outros investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa e Peculato, além de outros que possam surgir no decorrer das investigações.