Publicado 05/10/2022 15:02 | Atualizado 05/10/2022 15:06

Nilópolis – A Beija-Flor de Nilópolis dará, neste sábado (08/10), mais uma oportunidade para os nilopolitanos (adultos e crianças) que querem desfilar na Soberana no Carnaval de 2023, com o recadastramento e inscrição gratuita para componentes nas Alas de Comunidade e das Crianças.

Os interessados devem comparecer a quadra da escola de samba - Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de Nilópolis, entre 10h e 13h.



Para atualizar o cadastro devem levar a seguinte documentação:



•Xerox da identidade;

•CPF;

•Comprovante de residência;

•02 fotos 3×4;



As inscrições são gratuitas e dão direito aos componentes de desfilar na agremiação em uma das alas da comunidade. Presença nos ensaios de quadra e de rua são fundamentais para garantir as fantasias e a presença na Marques de Sapucaí no próximo Carnaval.



No Carnaval de 2023, a Beija-Flor de Nilópolis terá o enredoe será a quinta escola de samba a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro.

Neste ano, a Beija-Flor ficou com o vice-campeonato do Grupo Especial, com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". A Grande Rio foi à campeã.