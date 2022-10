Breno Garcia Silva dos Santos foi preso por policias militares do PROEIS, após roubar um carro no centro de Nilópolis - Divulgação

Publicado 05/10/2022 16:00 | Atualizado 05/10/2022 18:19

Nilópolis – Policias militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), com o apoio da Secretaria de Segurança Pública de Nilópolis, prenderam na manhã desta quarta-feira (05/10), um homem, identificado como Breno Garcia Silva dos Santos, de 22 anos, que havia roubado um carro (Peugeot vermelha), e estava praticando assaltos na região, sendo capturado entre a Rua Getúlio Vargas, com Avenida Mirandela, no Centro. Além do veículo e pertences roubados, foi apreendida com o assaltante, uma pistola roubada calibre 380 de um policial legislativo, no dia 27 de setembro de 2022.

Os agentes do Proeis apreenderam uma pistola roubada com o preso Divulgação A prisão em flagrante foi feita, depois que os agentes serem avisados por um motoqueiro sobre o roubo de um veículo vermelho, no Centro. Após realizarem um cerco, o ladrão acabou preso pelos policiais militares do PROEIS.

O cabo PM Jerônimo Moreira e o terceiro sargento PM Otherbal Moreira Neto, conduziram o preso, Breno Garcia Silva dos Santos, que é oriundo da Comunidade do Chapadão, em Anchieta, no Rio de Janeiro, para a ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).



Breno Garcia Silva dos Santos, de 22 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares do Proeis Nilópolis Divulgação “Conseguimos impedir que ele fugisse realizando o fechamento da entrada de Olinda. Fundamental que estamos conseguindo melhorar as ações de Segurança Pública em Nilópolis, com essa parceria com o 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), a 57ª DP (Polícia Civil) e os agentes do Proeis, com o programa instalado recentemente em Nilópolis”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França.

Este foi o primeiro flagrante de roubo de veículos após o início do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 19 de setembro. “A Guarda Municipal e os policiais do 20º BPM (Mesquita) fazem um cinturão ao redor da cidade e os agentes lotados no PROEIS cuidam das abordagens dentro da cidade. Essa estratégia melhorou bastante a nossa segurança”, assegurou o secretário, acrescentando que há dois dias não há registro de roubo de veículos em Nilópolis.



Dezesseis policiais militares, em seus dias de folga, fazem rondas pelo município, contratados pelo PROEIS, para prevenir os crimes e prender suspeitos de cometer transgressões, em apoio aos militares que trabalham lotados na 2ª Companhia do 20º BPM (Mesquita) e ficam baseados na cidade.

Cristiane Alves, que teve o carro roubado pelo bandido, saía de casa quando o assaltante se aproximou, puxou a arma e levou seu automóvel. Ao deixar da delegacia, ela elogiou a atuação dos policiais a serviço do PROEIS. “Achei os policiais muito eficientes, a ação deles foi rápida. Foram na minha casa para avisar que tinham recuperado o carro”, contou ela, que mora na cidade há 23 anos.

O carro vermelho recuperado pelos policias militares do Proeis Divulgação