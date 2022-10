Pablo Yago defende as cores do CRB Dick de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 06/10/2022 19:52 | Atualizado 06/10/2022 19:56

Pablo Yago (com a bola) começou cedo e sempre teve paixão pelo futebol e uma meta bem definida: jogar na seleção brasileira Divulgação

Nilópolis - A 10ª edição da Taça das Favelas termina neste sábado (08/10). Entre os meninos, as seleções do Complexo do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e do CRB Dick, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, participam pela primeira vez de uma final na competição. Muquiço, já foi vice-campeão da Taça uma vez. O CRB Dick, que venceu seu primeiro jogo e suas semifinais nos pênaltis, espera continuar surpreendendo na edição. Essa é a primeira vez que a favela meritiense vai mais longe na história da Taça. Entre os atletas do Dick, está o meia esquerda Pablo Yago, de 16 anos, que faz parte do projeto gratuito revelador de jovens atletas, Life Star Talentos, de Nilópolis.“Agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida, por ter me dado força para chegar até aqui, minha mãe, meus irmãos e irmãs, meus amigos( as), familiares, meu melhor amigo, ao Marlon Parazão, ao CRB DICK 1, a Life Star Talentos. Vocês me deram força e me ajudaram no meu pior momento, agradeço toda a ajuda e apoio”, disse Pablo.Pablo Yago começou cedo e sempre teve paixão pelo futebol e uma meta bem definida: jogar na seleção brasileira. O caminho ele está traçando. Chegar à final da Taça das Favelas é mais um sonho realizado na trajetória de seus objetivos.“Estou vivendo o momento mais feliz da minha vida, tendo as melhores pessoas ao meu lado, a minha equipe na final da Taça das Favelas. É um momento único na minha vida, e não importa o que aconteça daqui pra frente, vivo sorrindo”, finalizou.As finais serão realizadas no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste carioca. Os portões abrem às 12h, com o a final feminina começando às 14h, e a masculina, por volta das 15h30.Ambas os jogos contarão com 30 minutos para cada tempo. Em caso de empate, a campeã será decidida nos pênaltis, com três cobranças para cada favela. A premiação financeira é a mesma para ambas as campeãs.