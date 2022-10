Quatro ouros, duas pratas e um bronze foi o resultado alcançado pela equipe de Taekwondo, coordenada por mestre Denilson Alexandre, na 20ª Copa ATAG - Divulgação / PMN

Publicado 06/10/2022 18:42 | Atualizado 06/10/2022 18:45

Nilópolis - Quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze foi o resultado alcançado pela equipe de taekwondo, coordenada por mestre Denilson Alexandre, da Casa da Luta Nilopolitana, de Nilópolis, que representou a instituição na 20ª Copa ATAG, no último dia 25 de setembro. A competição foi realizada no CIEP Roberto Burle Max, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Denilson Alexandre Moisés, de 57 anos, foi campeão na categoria master 5. "O mais importante pra mim foi levar os meus alunos. A primeira vez a pessoa não esquece. Eles nunca esquecerão, estão muito felizes", contou o professor.



Isabel Rodrigues, de 19 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria adulta feminina Divulgação / PMN

Lucas Paz, ganhou na categoria adulto colorida (faixa azul) e Lara Nicole Ribeiro, de 10 anos, venceu na categoria infantil. Phillipe Moreira foi vice-campeão adulto, categoria faixa branca, e Gabriel Silva Mariano conseguiu também a medalha de prata. Isabel Rodrigues, de 19 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria adulta feminina. "Faço as aulas desde março desse ano. Eu estava bastante nervosa, mas fiquei tranquila. Na hora que entrei a ansiedade foi embora, só foquei em ganhar. Fiquei muito feliz com a medalha, minha intenção foi dar orgulho aos meus mestres. Mostrei que o trabalho deles está tendo resultado".



A equipe de taekwondo foi coordenada por mestre Denilson Alexandre Divulgação / PMN

Esta foi a primeira vez que atletas dessa arte marcial, que treinam na Casa da Luta Nilopolitana, coordenada por Gessé Cintra, participaram de uma competição. A equipe conseguiu o quarto lugar na colocação geral. Rafael Oliveira, de 33 anos, ficou com a medalha de bronze na luta imaginária punce. "Eu participo há muitos anos. É gratificante! A experiência é muito boa porque pode demonstrar o seu conhecimento e treinar com pessoas diferentes. A premiação é só um detalhe."