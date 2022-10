O técnico Ney Barreto (preto) ainda não conseguiu engrenar vitórias em sequência na Série B1 do Campeonato Carioca - Divulgação / Geovane Luís

Publicado 07/10/2022 13:16

Nilópolis – Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase da Série B1 do Campeonato Carioca, o Esporte Clube Nova Cidade tem mais um difícil desafio contra o rebaixamento, neste sábado (08/10), ao receber o invicto Duque de Caxias, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. Os nilopolitanos estão em penúltimo lugar, em 11º lugar, com cinco pontos. Já os caxienses, estão na terceira colocação, com 13 pontos. O clássico da Baixada Fluminense será válido pela oitava rodada pela Taça Maracanã.

Em sete rodadas, o Quero-quero acumula apenas uma vitória, com quatro derrotas e um empate. Apesar da boa expectativa com a chegada do técnico Ney Barreto (ex-América-RJ), o time não engrenou na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), e vê cada mais perto o descenso para a Série B2 do Campeonato Carioca.



Classificação Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

Nova Cidade e Duque de Caxias já viveram melhores momentos. Ambos já disputaram a Primeira Divisão do Campeonato Carioca.

O Duque de Caxias segue na contramão dos nilopolitanos. O tricolor caxiense ainda não perdeu na competição, com três vitórias e quatro empates.