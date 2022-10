Nova Cidade e Caxias fizeram um jogo bastante disputado, mas com poucas chances de gols em Nilópolis - Divulgação / Marcos Faria

Nova Cidade e Caxias fizeram um jogo bastante disputado, mas com poucas chances de gols em NilópolisDivulgação / Marcos Faria

Nilópolis – Ainda não foi dessa vez que o Esporte Clube Nova Cidade conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-quero ficou no empate em 0 a 0 com o Duque de Caxias, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, neste sábado (08/10), em Nilópolis. Com o resultado na partida válida pela oitava rodada da Taça Maracanã, os nilopolitanos seguem na zona do rebaixamento, em décimo lugar, com seis pontos.



Os caxienses estão no G-4, dos clubes que se classificam para as semifinais, em terceiro lugar, com 14 pontos.



Os três últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Série B2. Faltando três rodadas para o fim, o Nova Cidade vai precisar se desdobrar para não cair de divisão na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Classificação Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj Os comandados do técnico Ney Barreto entram em campo novamente, no próximo sábado (15/10), contra o 7 de abril, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.