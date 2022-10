A programação contará com várias atividades recreativas com as crianças - Divulgação / PMN

A programação contará com várias atividades recreativas com as criançasDivulgação / PMN

Publicado 11/10/2022 14:52 | Atualizado 11/10/2022 14:55



Os adultos poderão desfrutar da feirinha com produtos orgânicos, artesanato e moda de reuso. Divulgação / PMN

A partir das 10h, o professor Marquinhos vai comandar seu aulão de zumba. Na parte da tarde, às 15h, a animadora Lisi de Souza vai promover várias atividades recreativas com as crianças.

O Parque Natural do Gericinó fica localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n, no Centro Divulgação / PMN

Serviço:

Arte na Natureza no Dia das Crianças



9h às 17h – Feirinha Arte na Natureza, com produtos orgânicos, artesanato e moda de reuso



10h - Aulão de Zumba com o professor Marquinhos



15h – Animação infantil com Lisi de Souza, com várias atividades recreativas Nilópolis - O Projeto "Arte na Natureza", no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, terá nesta quarta-feira (12/10), Dia das Crianças e feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma edição especial. As crianças vão poder participar de brincadeiras com a coordenação de uma animadora. E os adultos terão, das 9h e até às 17h, a feirinha com produtos orgânicos, artesanato e moda de reuso.A partir das 10h, o professor Marquinhos vai comandar seu aulão de zumba. Na parte da tarde, às 15h, a animadora Lisi de Souza vai promover várias atividades recreativas com as crianças.– Feirinha Arte na Natureza, com produtos orgânicos, artesanato e moda de reuso- Aulão de Zumba com o professor MarquinhosAnimação infantil com Lisi de Souza, com várias atividades recreativas

O Projeto Arte na Natureza terá uma edição especial no Dia das Crianças Divulgação O Parque Natural do Gericinó fica localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n, no Centro, em Nilópolis.