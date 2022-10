Nilópolis

Nova Cidade empata com o Duque de Caxias e segue no Z-3 da Série B1 do Carioca

Nilopolitanos ficaram no 0 a 0, neste sábado (08), no Estádio Joaquim de Almeida Flores. Quero-quero é o 10º, enquanto os caxienses estão em terceiro, no G-4

Publicado 09/10/2022 14:08 | Atualizado há 1 dia