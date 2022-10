O encontro proporciona aos professores momentos de diálogo e aprendizagem para a melhoria da prática educativa - Divulgação

Publicado 12/10/2022 14:07 | Atualizado 12/10/2022 14:07

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis realizará anos dia 17 e 18 de outubro com o tema "A boniteza de um sonho:(Re)Pensando a educação e os saberes fazeres dos professores". O encontro proporciona aos professores momentos de diálogo e aprendizagem para a melhoria da prática educativa.As inscrições para participar da jornada devem ser feitas pelo profissional da educação por meio do link de cada palestra, que estará disponível até o dia 13/10/2022.Local: E.M. José D'Alessandro, na rua Carlos Alves de Oliveira, 1149, Cabuis.Palestrante: Professora Doutora Marta Lima de Souza.Tema: Sarau EJA Nilópolis - Poeta Sérgio Vaz convida bell hooks: a poesiaperiférica em diálogo com a Pedagogia Engajada na EJA.Público Alvo: Professores e auxiliares da educação infantil, 1º e 2° segmento e EJA, com alunos incluídos, classes especiais e mediadores.Link para inscrição: https://bit.ly/palestramanha18