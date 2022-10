Para animar mais ainda a garotada, a atriz Lisi de Souza contou a história do ‘Curumim Guerreiro’ - Divulgação / PMN

Para animar mais ainda a garotada, a atriz Lisi de Souza contou a história do ‘Curumim Guerreiro’Divulgação / PMN

Publicado 13/10/2022 19:26 | Atualizado 13/10/2022 19:30

Nilópolis - Tinha brinquedo para todos os bolsos nesta edição do Projeto Arte na Natureza realizado no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, nesta quarta-feira (12/10), Dia das Crianças e feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Passeio de charrete, corrida nos carrinhos com controle remoto, brincar no pula-pula, andar de bicicleta ou curtir o que ganhou de presente em casa.

“Tivemos que fechar a entrada por volta das 13h e impedir a entrada de veículos, porque não havia mais lugar no estacionamento. Contamos um público flutuante de 10 mil pessoas ao longo do dia. Em Nilópolis, a grande pedida foi passar o Dia das Crianças no Gericinó”, comemorou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, que estava de plantão junto com a subsecretária Raquel Rossi.

Para animar mais ainda a garotada, a atriz Lisi de Souza contou a história do ‘Curumim Guerreiro’, que representava a luta do pequeno indígena para dopar a onça, prender o bicho e leva-lo à tribo para mostrar seu valor. Um ritual de passagem da infância para a vida jovem, algo comum em várias culturas. Na adaptação de Lisi, a ideia foi mostrar também o respeito pela natureza e a sustentabilidade.

Quem não consegue ficar sem se exercitar, mesmo que num feriado, pôde participar do aulão de Zumba do professor Marquinhos, com as alunas que o acompanham nas aulas oferecidas durante a semana no Gericinó. Muitas famílias aproveitaram a data para promover um piquenique no local e levaram toalhas de mesa, comida e bebida. Houve quem pulasse corda, batesse pique ou queimado, lembrando as brincadeiras da infância.

E a tradicional feirinha com produtos orgânicos, artesanato, moda de reuso e plantas também estava funcionando, além dos quiosques com água de coco, refrigerantes, picolés. A barraca com pastel e caldo de cana atraiu muita gente. E o painel de grafite de 200 metros quadrados também foi cenário para muitas fotografias.