Os jogadores do Nova Cidade treinaram forte visando o jogo contra o 7 de AbrilDivulgação / Geovane Luís

Publicado 14/10/2022 17:31 | Atualizado 14/10/2022 17:31

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade tem mais uma oportunidade, neste sábado (15/10), para tentar evitar um provável rebaixamento no Campeonato Carioca da Série B1. Faltando três rodadas para o fim da primeira fase – Taça Maracanã -, o Quero-quero ocupa a penúltima colocação, em 11º lugar, com apenas seis pontos na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O confronto pela nona rodada será contra o 7 de Abril, às 10h, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Os nipolitanos em oito jogos, acumulam quatro derrotas, três empates e uma vitória. Em caso de triunfo sobre o time carioca, o Gigante da Baixada depende de uma combinação de resultados para deixar o Z-3 do torneio. O clube de Nilópolis precisará torcer para que o Rio São Paulo ou o Serra Macaense perca seus jogos.



Classificação da Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj Os três últimos colocados ao término das 11 rodadas da Taça Maracanã serão rebaixados para a Série B2 do Campeonato Carioca em 2023.