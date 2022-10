A Paróquia ficou lotada com grande presença de fiéis na região central do município - Divulgação

A Paróquia ficou lotada com grande presença de fiéis na região central do municípioDivulgação

Publicado 14/10/2022 19:41

Nilópolis - O feriado de Nossa Senhora Aparecida, A Padroeira do Brasil, foi festejado com Novena, Missa Solene e Procissão na última quarta-feira (12/10), na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Centro, de Nilópolis. As festividades foram retomadas presencialmente com capacidade total da igreja após dois anos de pandemia da Covid-19. O pároco Frei Vanderley Grassi presidiu a Missa Solene, ao lado de frades locais e de Petrópolis. A Paróquia ficou lotada com grande presença de fiéis na região central do município.



“Maria foi à escolhida por Deus para dar à luz ao seu Filho Jesus Cristo. Abaixo de Jesus, não existe ninguém mais importante que Maria. Nós precisamos venerar Maria porque ela nos impulsiona, como o Evangelho de hoje, em que diz: ‘Fazei tudo o que Ele vos disser’. E aqui existe um grande desafio para nós: Como entender esse ‘tudo’ na nossa vida? Isso é possível quando nos colocamos na escuta da Palavra de Deus, quando nos colocamos no caminho com Jesus”, ensinou Frei Vanderley Grassi, que também teve transmissão online nas redes sociais oficiais da paróquia.

Fiéis devotos de Nossa Senhora ainda saíram em procissão luminosa pelas principais ruas da cidade, após o término da novena.



A Paróquia Nossa Senhora Aparecida apresentou durante a Novena a Exposição “Cem títulos de Nossa Senhora”, com centenas de denominações dadas a Nossa Senhora em suas aparições.