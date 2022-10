As aulas serão ministradas pelos professores universitários Manuel Barreiros (camisa branca) e Ricardo Machado - Divulgação

Publicado 16/10/2022 15:56 | Atualizado 16/10/2022 16:00

Nilópolis - Estão abertas as inscrições para a primeira oficina gratuita on-line do primeiro emprego, promovida pela Escola de Treinamento, instituição voltada à capacitação profissional, com foco em formar e desenvolver competências profissionais de forma rápida e prática. O objetivo da iniciativa é discutir a realidade do mercado de trabalho e orientar os candidatos ao primeiro emprego sobre como se prepararem para concorrer a uma vaga de emprego com sucesso. O encontro virtual será no dia 22 de outubro, das 9h às 11h. São 50 vagas disponíveis. Os interessados devem fazer a inscrição no www.escoladetreinamento.com.br

No conteúdo programático do curso estão os temas: apresentação da estrutura e como funciona uma empresa, qual a capacitação técnica exigida pelas organizações, qual o comportamento dos candidatos esperado pelas empresas, a importância de se fazer um currículo estruturado e técnicas de como se preparar para a entrevista de emprego. As aulas serão ministradas pelos professores universitários Manuel Barreiros e Ricardo Machado (Faetec/Nilópolis).



Para o professor universitário, Ricardo Machado, a oficina do primeiro emprego é um suporte importante na busca pelo tão desejado ingresso no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. "Buscar a primeira oportunidade é sempre um desafio. A vontade de trabalhar é tão gigantesca quanto às dúvidas de como dar os primeiros passos. Sabemos que o mercado atual é desafiador. Também temos a noção de que muitas vagas voltadas para os jovens não são preenchidas pela falta de preparo para o processo de recrutamento e seleção", avalia Machado.



Segundo ele, a Escola de Treinamento pretende colaborar com os jovens de idade ou os "jovens mais maduros", de Nilópolis e de toda a Baixada Fluminense, que necessitam entrar no mercado de trabalho. "Acreditamos que dar uma visão do que o mercado de trabalho espera dos que buscam o primeiro emprego é fundamental", afirma Machado