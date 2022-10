Os frequentadores também irão fazer um aulão de ginástica e uma caminhada - Divulgação / PMN

Os frequentadores também irão fazer um aulão de ginástica e uma caminhadaDivulgação / PMN

Publicado 17/10/2022 23:44 | Atualizado 17/10/2022 23:46

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis, através da Superintendência Municipal do Idoso, promove nesta terça-feira (18/10), no Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão, o 'Piquenique da Terceira Idade'. O evento integra as comemorações ao Dia do Idoso, celebrado no dia 01 de outubro, e aos aniversariantes do mês. Os frequentadores também irão fazer um aulão de ginástica e uma caminhada com o Professor Silas.



O ponto de encontro será na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade Divulgação / PMN

O ponto de encontro será na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, às 8h30, na Rua Carlos Benedetti, s/n, bairro Nova Cidade, em Nilópolis

Haverá ainda atividades de conscientização sobre o Outubro Rosa.O ponto de encontro será na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, às 8h30, na Rua Carlos Benedetti, s/n, bairro Nova Cidade, em Nilópolis