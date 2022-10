Um dos homens baleados, acabou não resistindo, morrendo após ser levado para a UPA de Edson Passos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/10/2022 14:11 | Atualizado 17/10/2022 14:17

Nilópolis – A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investiga um ataque a tiros que deixou um homem ferido e outro morto, na manhã desta segunda-feira (17/10), na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro, de Nilópolis. Segundo relatos de testemunhas nas redes sociais, os dois homens seriam seguranças da empresa de ônibus Nilopolitana, que fica próximo ao local do ataque.



Ainda segundo as testemunhas, os dois homens foram surpreendidos por um carro com homens armados que efetuaram os disparos contra os dois seguranças. Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o local. Um dos feridos seria um policial militar, que foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Édson Passos, em Mesquita, mas não resistiu, morrendo na unidade. O outro ferido foi conduzido para o Hospital de Clínicas Antônio Paulino (Pronil), no Centro, de Nilópolis, e estaria em estado grave.

Ainda não foi confirmado a identificação dos baleados e os motivos do crime que serão investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.