As crianças nilopolitanas ganharam duas novas opções de lazer - Divulgação / PMN

As crianças nilopolitanas ganharam duas novas opções de lazerDivulgação / PMN

Publicado 17/10/2022 19:09 | Atualizado 17/10/2022 19:09

Uma visão aérea das novas áreas de lazer em Nilópolis Divulgação / PMN

Um terreno abandonado deu espaço para mais uma área de lazer, a praça Helena de Oliveira Eugênia Divulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis entregou mais duas áreas de lazer, no último sábado (15/11), aos munícipes. A Praça Benedito Vaz Vieira, na Roldão, está de nova cara, e no bairro Manoel Reis, os moradores da rua Joaquim Máximo Soares ganharam novo espaço, com a transformação de um lixão em praça."Hoje estamos aqui transformando espaços em locais lindos, onde nossas crianças e todos que aqui moram vão aproveitar ao máximo com lazer. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nilópolis é uma cidade que sabemos que não tem muitos recursos, mas a gente atende os pedidos da população. Estamos resgatando Nilópolis", destacou o prefeito Abraãozinho (PL).O aposentado Sidinei de Araújo, de 71 anos, se reúne com amigos há décadas na praça da Roldão e aprovou a reforma. "Hoje em dia muita coisa melhorou. Essa praça era abandonada e hoje está esse sucesso, muito bonita. A prefeitura está de parabéns."Um terreno abandonado em Nilópolis deu espaço para mais uma área de lazer, a praça Helena de Oliveira Eugênia. O diferencial é o salão de festa. Moradora do bairro acredita que a praça valorizou a rua. "Aqui tinha muito lixo e agora está lindo demais, estamos emocionadas, valorizou a nossa rua e a vista está linda", salientou a aposentada Fátima Rosa, de 68 anos."Eu fico muito feliz de estar participando de mais uma realização do governo Abraão, que tem mostrado compromisso com a população. Estamos devolvendo para a população uma praça revitalizada, com espaço voltado para as crianças. Tem muito mais obras pela cidade e a gente só vai parar a hora que Deus quiser, enquanto ele der força, nós vamos continuar trabalhando em favor da nossa cidade", disse o secretário de Obras e Urbanismo, Flávio Vergueiro.