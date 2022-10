Dezesseis policiais militares previnem os crimes e prendem suspeitos que cometem transgressões, em apoio aos militares lotados no 20º BPM (Mesquita) - Divulgação / PMN

Publicado 19/10/2022 23:02 | Atualizado 19/10/2022 23:08

O mecânico Marcos Bittencourt gostou na iniciativa do Proeis em Nilópolis Divulgação / PMN

Nilópolis - O trabalho dos policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), em Nilópolis, completou um mês de atividades no município nesta quarta-feira (19/10), e está sendo elogiado pela população e obteve também uma avaliação positiva de sua Coordenação Estadual.Nesse período, atendeu ocorrências como: recuperação de veículo roubado, detenção de um agressor baseado na Lei Maria da Penha, averiguação de dupla suspeita em moto e apreensão de farta quantidade de fios de cobre.Em reunião na Secretaria Municipal de Segurança, o coordenador geral do Programa, major PM Ney Mendes Junior, elogiou o desempenho do trabalho no município. Quatro viaturas do PROEIS, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, patrulham a cidade.Dezesseis policiais militares, em seus dias de folga, previnem os crimes e prendem suspeitos que cometem transgressões, em apoio aos militares que trabalham lotados na 2ª Companhia do 20º BPM (Mesquita) e ficam baseados na cidade."Eu só tenho que agradecer ao prefeito Abraãozinho e à vice-prefeita, Flávia Duarte, que se esforçaram ao máximo para conseguirmos firmar esse convênio", afirmou o secretário municipal de Segurança, Esmar França.No final da manhã desta quarta-feira (19/10), o cabo Igor Vinícius e o soldado Isaías estavam baseados na esquina das ruas Wallace Paes Leme e Antônio João Mendonça. “Estávamos precisando disso. Já fui assaltada aqui duas vezes", recordou a dona de casa Ana Lúcia Santos, ao passar pelos agentes, no Centro.Do lado oposto à quadra da Escola de Samba Beija-Flor funciona a auto mecânica de Marcos Bittencourt, que também gostou da iniciativa. Ele lembrou que também já foi vítima de assalto na rua. "Eles estavam de moto e voltaram quando me viram vindo da igreja com outra pessoa", disse o mecânico, que morava em São Gonçalo e há seis anos se mudou para a cidade.Para coordenar o funcionamento do programa na cidade, o secretário municipal Esmar França e o subsecretário Muniz, contam com os servidores Carlos da Silva, Luciana Castro e Wallace Alves, que cuidam da área administrativa.