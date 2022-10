Letícia da Conceição, moradora do Complexo do Alemão, atua como assistente de serviços da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 20/10/2022 00:27 | Atualizado 20/10/2022 00:32

Nilópolis - Às vésperas de completar um ano de atuação, a Águas do Rio já atingiu a marca de oito mil empregos gerados nos 27 municípios em que está presente, entre eles Nilópolis, e o número segue crescendo, dando oportunidade para pessoas em diversas áreas. Dessa vez, a concessionária busca profissionais para ocupar 60 vagas na capital do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, para os cargos de agente de saneamento, agente comercial (leitura e vistoria) e operador multifuncional. Os interessados devem se cadastrar gratuitamente no site da concessionária, clicando em “carreiras”, onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.

“A Águas do Rio busca por profissionais que estejam interessados em fazer parte da ampliação do acesso a água, e a coleta e tratamento de esgoto. Oferecemos constantes treinamentos, o que permite que aqueles que não têm experiência prévia em saneamento sejam capacitados e possam fazer parte da nossa equipe. Nossa preocupação é transformar a realidade do Rio, trazendo dignidade para toda a população”, destaca Ana Paula Furtado, Gerente de RH da Águas do Rio.

Desde o início de sua atuação, a empresa prioriza a contratação de mão de obra local, visando contribuir com o desenvolvimento regional e com o bem-estar dos colaboradores. Além do impacto social, a iniciativa promove a prestação de serviço mais eficiente e uma sensação de pertencimento.

“Profissionais além da conta”

Dos oito mil contratados pela Águas do Rio, cerca de 3.500 funcionários são moradores de comunidades, e entre eles está Letícia da Conceição. Moradora do Complexo do Alemão, a jovem é assistente de serviços da concessionária, e tem a responsabilidade de realizar o acompanhamento das atividades realizadas por diferentes equipes na capital.

Com oportunidades que alcançam diferentes níveis de escolaridade, o quadro da concessionária ainda reflete a diversidade brasileira, sendo 65% dos 5.500 funcionários diretos, negras e negros. Entre os jovens aprendizes, as mulheres ocupam mais de 60% das vagas.