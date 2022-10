A moto roubada e a pistola apreendida pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na tarde desta sexta-feira (21/10) dois suspeitos em uma motocicleta roubada, quando os agentes estavam em patrulhamento perto da Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico. Com os homens, os policiais militares ainda apreenderam uma pistola.

Na ação, os suspeitos quando avistaram a viatura dos policiais militares, tentaram fugir, mas foram presos pelos agentes após a abordagem, com a moto roubada e a arma.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).