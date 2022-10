O Parque vai oferecer atendimento jurídico, psicológico, aferição de pressão, glicose, aula de zumba, ginástica funcional e de defesa pessoal - Divulgação / PMN

Publicado 21/10/2022 09:23

Nilópolis - A Superintendência dos Direitos da Mulher de Nilópolis, em parceria com as secretarias municipais de Educação e Desenvolvimento Social, promove neste sábado (22/10), o ‘Outubro Rosa no Geri’, das 8h às 13h. Os participantes vão se encontrar na Avenida Mirandela, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, e caminhar até o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, no Centro.O Parque será o palco de uma ação social que vai oferecer atendimento jurídico, psicológico, aferição de pressão, glicose, aula de zumba, ginástica funcional e de defesa pessoal. Superintendente e diretora da Casa da Mulher Nilopolitana, Nilcéa Cardoso afirmou que, além dessas atividades, também haverá a ‘Folia na Panela’, na qual os participantes vão aprender como reaproveitar alimentos e se nutrir com comidas mais saudáveis.O Rotary Club vai doar kits de higiene pessoal para serem entregues em hospitais, advogados da equipe da Casa da Mulher e da OAB Nilópolis darão assessoria jurídica e as alunas das oficinas de artesanato da Casa também vão expor seus trabalhos. A programação ainda inclui oficinas de maquiagem, trança, manicure, turbantes e cabeleireiro, distribuição de pipoca e brinquedos como pula-pula para as crianças.