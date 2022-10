Os jogadores treinaram forte durante a semana visando o confronto contra o Angra - Divulgação / Geovane Luís

Publicado 21/10/2022 18:57 | Atualizado 21/10/2022 19:01

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade tem um confronto decisivo, neste sábado (22/10), contra o Angra dos Reis, pela penúltima rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. O “Jogo dos Desesperados” acontece, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. Os dois times ocupam as últimas colocações na primeira fase (Taça Maracanã), da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).



Classificação da Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

O primeiro time fora do Z-3 é o Rio São Paulo. Em caso de vitória do Quero-quero e uma derrota do time carioca, os nilopolitanos deixam a zona de descenso.

Em 10º lugar, com apenas seis pontos, abrindo a zona de rebaixamento, os nilopolitanos acumulam cinco derrotas, três empates e apenas uma vitória, em nove jogos na competição. Os números expressam a campanha ruim da equipe comandada pelo técnico Ney Barreto.