Com a goleada sobre o Angra, o Nova Cidade respirou na luta contra o rebaixamento - Divulgação

Publicado 22/10/2022 21:44

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade conseguiu uma importante vitória, neste sábado (22/10), no Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-quero goleou o Angra dos Reis por 5 a 0, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, e de quebra, ainda deixou a zona de rebaixamento da competição, faltando uma rodada para o término da Taça Maracanã. Com a goleada, os nilopolitanos rebaixaram o clube da Costa Verde para a Série B2 em 2023.

O triunfo levou o Nova Cidade para o nono lugar, uma posição a cima da zona do rebaixamento, com nove pontos. Na última rodada para tentar escapar do descenso, os nilopolitanos encaram o São Gonçalo/Niterói, fora de casa, na quarta-feira (26/10), no Estádio Alzirão, em Itaboraí.