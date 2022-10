Grupo de secretários municipais, coordenados pela vice-prefeita Flávia Duarte, se reuniram com representantes da Light para tratar dos detalhes do evento - Divulgação / PMN

Publicado 23/10/2022 23:50 | Atualizado 23/10/2022 23:57

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, em parceria com a Light S/A, irá promover o evento “Baixada em Alta”, no Centro de Eventos, no bairro Frigorífico, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2023. Um grupo de secretários municipais e integrantes de suas equipes, coordenados pela vice-prefeita Flávia Duarte (PL), se reuniram na última terça-feira (18/10), com representantes da concessionária de energia elétrica para tratar do assunto, no Parque Municipal do Gericinó.



Em seguida, o grupo fez uma visita técnica ao Centro de Eventos e ao Ginásio Municipal, no bairro do Frigorífico, onde a programação tem previsão de ser realizada. Serão três dias com oferecimento de serviços sociais, atividades esportivas, um show e atendimento para incluir a conta de luz em tarifas mais baratas, gastronomia, entre outras opções.



“Essa parceria da Prefeitura com a Light inclui atividades culturais, de entretenimento, a possibilidade de oferecer serviços e ações, além de ofertar aos nilopolitanos a possibilidade de solicitar tarifas mais baratas”, comemorou Flávia Duarte. A Light, por intermédio de renúncia fiscal via ICMS, pode estimular o investimento em ações culturais e esportivas, como o projeto Baixada.

Parque e caminhão cinema



Parque de diversão com roda gigante, carrinho de bate-bate e tobogã, um caminhão cinema que irá exibir filmes nacionais e conteúdos sobre cidadania, saúde, sustentabilidade, empreendedorismo, e consumo consciente de energia. Além disso, as atividades incluem um workshop de audiovisual com introdução à produção de conteúdo: roteiro e captação de imagens para redes sociais. E contadores de histórias vão apresentar o folclore e a história do estado do Rio para as crianças.



Para completar a diversão, o Circus Peres, junto com artistas circenses da região, vai ensinar técnicas básicas com malabaristas, equilibristas de slackline, palhaços, pintura facial e outras experiências. O objetivo é fomentar a cultura do circo e dar protagonismo aos artistas locais.

Ação Social



As secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Cultura, Cidadania (incluída a Casa da Mulher Nilopolitana) e Esporte estarão presentes disponibilizando serviços como aferição de pressão arterial, de glicose, retirada de documentos e orientações sobre empreendedorismo.



O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) vai ofertar tarefas como cadastro e encaminhamento da população para atendimento. Também estão previstas a distribuição de cestas básicas, kit de higiene e a regularização de cadastros em programas do governo, entre outros.



Empreendedorismo



O SEBRAE vai tirar dúvidas de microempreendedores e pessoas interessadas em abrir suas empresas, encaminhando o cadastro de quem ainda não tem CNPJ. No palco do show serão ministrados minicursos, workshops e atividades de apoio profissional de Ongs e empresas.



No chamado Espaço Light, serão mostradas experiências da empresa sobre sustentabilidade, reciclagem, energia consciente e atendimentos. E uma área gourmet com tendas para empreendedores locais que trabalham com gastronomia poderem oferecer seus produtos.



Participaram da reunião os secretários municipais de Meio Ambiente, Dean Senra; Cidadania, Renato da Van; Desenvolvimento Social, Everline de Lima; Serviços Públicos, Rodrigo Neca; de Cultura, Antônio Carlos; de Trabalho, Eduardo Amorim; de Saúde, Lenise Monteiro; e o representante da Secretaria de Esportes, Marcelo Leitão.