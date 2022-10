As participantes do evento fizeram uma caminhada informativa até o Parque Gericinó - Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:27 | Atualizado 24/10/2022 18:35

Nilópolis - Um cardápio feito com alimentos reaproveitados e mais saudáveis, oferecimento de serviços à saúde, balcão de cadastro para emprego, atividades físicas e orientações nutricionais, além de ginástica funcional e aula de zumba marcaram a ação social "Outubro Rosa’" promovida pela Casa da Mulher Nilopolitana, no último sábado (22/10), no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis.



A ativista Jane Khalil falando sobre o Outubro Rosa na caminhada Divulgação / PMN

O grupo se encontrou na Avenida Mirandela, na frente da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e seguiu até o Parque. Ao longo do caminho, distribuíram panfletos explicativos sobre o tema e várias lideranças discursaram ao lado do carro de som. ” Esse dia foi perfeito. Porque realizar esse lindo trabalho de integração em rede, com tantos parceiros, levando informação e atendimento a quem de fato precisa, é muito gratificante”, afirmou a superintendente dos Direitos da Mulher, professora Nilcea Cardoso.

Uma mesa com alimentos reaproveitados deixou o cardápio mais saudável aos participantes Divulgação / PMN

"A informação é uma das melhores formas de prevenção do câncer de mama", assegurou o subsecretário do Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Abreu, pasta à qual está subordinada a Casa da Mulher." Esse é realmente um trabalho de amor e solidariedade, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura". Logo cedo, a instituição, ligada à Superintendência Municipal dos Direitos da Mulher, liderou uma caminhada para chamar a atenção da Campanha Nacional do Outubro Rosa: Prevenção e Combate ao Câncer de Mama.

Já no Parque do Gericinó, a equipe do curso Cefae, coordenada pela professora Cássia Costa, já tinha aferido a pressão arterial de 30 pessoas, que foram orientadas. “Quem estava hipertenso foi orientado a procurar o programa Hiperdia, para assistência ao paciente com esse perfil nos postos de saúde da cidade”.

O mesmo tipo de atendimento estava sendo realizado pela Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (CAARJ) em parceria com a OAB Nilópolis. E a nutricionista Lohanna Lins, convidada pela Casa da Mulher, levou uma balança de bioimpedância, que mostram o peso, a quantidade de músculo, gordura e água no corpo.



As participantes do evento no Parque Municipal do Gericinó Divulgação / PMN

A programação ainda incluiu oficinas de maquiagem, trança, manicure, turbantes e cabeleireiro. Participaram do evento também as secretarias municipais de Saúde, de Emprego e Renda e os parceiros Laboratórios Wafa e Centro Médico Paladino. "Atendi cerca de 20 pessoas até às 10h30 e a maioria com o mesmo perfil: percentual de gordura corporal elevado. Oriento que mudem a alimentação e indico atividade física", informou Lohanna Lins. E tratando de comida saudável, a ong 'Folia na Panela', levou pratos criados com alimentos reaproveitados.