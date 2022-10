Os representantes das 19 cidades fluminenses que assinaram a Carta Brasileira da Igualdade Racial - Divulgação / PMN

Publicado 24/10/2022 19:01 | Atualizado 24/10/2022 19:02

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, participou na última sexta-feira (21/10), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, da terceira reunião oficial da Rede de Cidades Antirracistas para o lançamento da "Carta Brasileira pela Igualdade Racial". O evento contou com a presença de 19 cidades fluminenses. A Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), ligado à Secretaria de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro (Segovi), organizou o evento.

Ao final do dia, foram realizadas várias atividades, como a revisão do texto final da Carta Brasileira pela Igualdade Racial; a definição de estratégias de comunicação e do desenho institucional da governança da Rede de Cidades Antirracistas e a validação do formulário do Índice de Monitoramento do Desenvolvimento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Indepir).



"Foi um momento muito significativo para o enfrentamento das desigualdades sociais e raciais. A Prefeitura de Nilópolis caminha comprometida na luta contra o racismo", destacou a superintendente de Promoção da Igualdade Racial, Jeanne Pierre.

Além de Nilópolis, participaram do evento representantes dos municípios do Rio de Janeiro, Paraty, São João da Barra, Nova Iguaçu, Arraial do Cabo, Macaé, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Volta Redonda, Quatis, Mangaratiba, Magé, Barra Mansa, Quissamã, Maricá, Niteroi, São Gonçalo e Queimados.