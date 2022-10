A Rua Beira-Rio, no bairro do Cabral, está ficando de cara nova - Divulgação / PMN

Publicado 25/10/2022 11:02

Nilópolis - Iniciou na última sexta-feira (21/10), a colocação do asfalto na Rua Beira-Rio, no bairro do Cabral, em Nilópolis. A ação faz parte do pacote de obras de revitalização no local, que está sendo realizado pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. O prefeito Abraãozinho (PL), ao lado do secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Rafael Nobre (União Brasil), acompanharam os trabalhos.

“A gente fica muito feliz com o carinho recebido dos moradores, isso nos motiva a continuar trabalhando, e em breve estaremos entregando mais essa grande obra para a população”, afirmou o prefeito. Além dessa, foram feitas recentemente outras melhorias no local, como reforma de calçadas, limpeza do Rio Pavuna, e troca do guarda-corpo na beira do rio.



O prefeito Abraãozinho, ao lado da moradora Maria da Luz Barbosa, do vereador Rafael Nobre e do secretário de Obras, Flávio Vergueiro Divulgação / PMN

Segundo o secretário Flávio Vergueiro, a previsão é de que em uma semana toda a via esteja pavimentada e com pintura viária. Ele aproveitou e reforçou aos moradores que a obra do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek está em andamento, e em breve será entregue aos nilopolitanos. Moradora do Cabral há 48 anos, Maria da Luz Barbosa, de 69 anos, agradeceu as melhorias realizadas no bairro. "Não vai mais chamar 'Beira-Rio', vou mudar para 'Nova Ipanema'", brincou ela, em alusão ao bairro da Zona Sul carioca.