Quem quiser participar, deve entrar no site da Prefeitura, onde haverá uma enquete com os nomes dos bichinhos concorrentes.Divulgação / PMN

Publicado 25/10/2022 18:17 | Atualizado 25/10/2022 18:22

Nilópolis - Os frequentadores do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, e a população em geral vão poder escolher o nome da mascote do patrimônio ambiental, a partir desta segunda-feira (24/10), até o dia 29 de outubro, próxima sexta-feira. Quem quiser participar, deve entrar no site da Prefeitura de Nilópolis ( https://nilopolis.rj.gov.br/turminha-do-geri /), onde haverá uma enquete com os nomes dos bichinhos concorrentes.

A ideia é que, independentemente do personagem escolhido, a ‘Turma do Geri’ passe a ilustrar e participar de ações que visem a conscientização ambiental e também atividades recreativas no local. Cada um deles representa a fauna dessa grande área ecológica e de lazer para a população nilopolitana e moradores de cidades próximas.



A dupla de pássaros Manos Getúlio (papagaio e canário) estão na disputa popular Divulgação

Conheça os candidatos que fazem parte da Turma do Geri: a capivara Joca Soares; o jacaré Miro Andela; a dupla de pássaros Manos Getúlio (papagaio e canário); a sagui Carmela Duda; e a gambá França Lady. Os nomes são inspirados em vias da cidade, como Avenida Mirandela (Miro Andela), Rua Carmela Dutra (Carmela Duda), Rua França Leite (o gambá fêmea França Lady), Rua Joaquim Máximo Soares (Joca Soares), ruas Getúlio Vargas e Getúlio de Moura (Manos Getúlio). Em um vídeo, o prefeito Abraãozinho David (PL) convida os nilopolitanos para escolherem a mascote e vai apresentar os candidatos que fazem parte da 'Turma do Geri', como o Parque do Gericinó é carinhosamente chamado. O Parque está localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, situado no bioma da Mata Atlântica.