O técnico Ney Barreto fez os últimos ajustes para o confronto decisivo contra o São Gonçalo/NIteróiDivulgação/ Geovane Luís

Publicado 25/10/2022 18:52 | Atualizado 25/10/2022 18:56

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade terá, nesta quarta-feira (26/10), o capítulo mais importante do ano na disputa do Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-quero enfrenta, às 15h, o São Gonçalo/Niterói EC, no Estádio Alzirão, em Itaboraí, pela última rodada da Taça Maracanã (1ª fase), na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Os nipolitanos estão na nona colocação, com nove pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Para não depender de outros resultados, o Nova Cidade precisará vencer os gonçalenses. Em caso de derrota ou empate, terá que secar o Rio São Paulo (10º) e o Campo Grande (11º), respectivamente com oito e seis pontos.



Classificação da Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

Os comandados do técnico Ney Barreto acumulam duas vitórias, três empates e cinco derrotas, em dez jogos na Série B1 do Campeonato Estadual. Os nilopolitanos passaram boa parte da competição na zona de descenso, porém na última rodada com a goleada de 5 a 0 sobre o já rebaixado Angra dos Reis, saíram do Z-3.