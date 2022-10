A Superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcea Clara Cardoso, destacou a importância da Roda de Conversa - Divulgação

Publicado 25/10/2022 19:44 | Atualizado 25/10/2022 19:45

Nilópolis - Mais uma edição da roda de conversa ‘Entre Nós’ aconteceu, nesta terça-feira (25/10), em Nilópolis, promovida pela Casa da Mulher Nilopolitana. Vítimas de violência compartilharam histórias vivenciadas por elas. Também foi destacada a importância do autoexame e do autocuidado neste mês de campanha Outubro Rosa.

Ministrado pelo setor de psicologia da Casa da Mulher, o ‘Entre Nós’ reúne mulheres acometidas por todos os tipos de violência que tenham sofrido ao longo de suas vidas. O objetivo é fazer com que as vítimas desabafem sobre sentimentos retidos, amenizando as angústias vividas.

A Roda de Conversa reuniu mulheres acometidas por todos os tipos de violência que tenham sofrido ao longo de suas vidas. Divulgação “A roda de conversa é sumamente importante, pois é através desse projeto realizado pela Casa que diversas mulheres tem a oportunidade de colocar para fora inúmeros sentimentos angustiantes do passado que estão presentes até os dias de hoje, e fazer a liberação desse peso emocional é um ganho realmente positivo na saúde mental”, salientou a superintendente dos Direitos da Mulher e gestora do Centro de Referência, Nilcea Clara Cardoso.