O homem teria feito a ligação para a sua residência e da vizinha, sem passar pelo medidor de energia - Divulgação / Pcerj

Publicado 26/10/2022 17:49 | Atualizado 26/10/2022 17:51

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (25/10), um homem acusado pelo crime de ligação clandestina de luz, para fins de furto de energia, no Centro, de Nilópolis.



Os agentes receberam uma denúncia anônima sobre o crime. No local, foi constatada uma adulteração com fios puxados direto do poste, sem a instalação da concessionária Light S/A. O homem teria feito a ligação para a sua residência e da vizinha, sem passar pelo medidor de energia. Diante disso, foi solicitada a perícia.



O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.