Nesta edição, as participantes puderam assistir ao espetáculo Orquestra Sinfônica, acompanhadas da assistente social da casa, Marcia TrindadeDivulgação / PMN

Publicado 26/10/2022 13:37 | Atualizado 26/10/2022 13:42

Nilópolis - Com o objetivo de proporcionar mais lazer e cultura às mulheres nilopolitanas e às de outras cidades assistidas pelo Centro de Referência e Apoio a Mulher, a Casa da Mulher Nilopolitana realizou nesta terça-feira (25/10), mais uma edição do projeto "Mulher, Movimento e Cultura”. Nesta edição, as participantes foram levadas ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, e puderam assistir ao espetáculo Orquestra Sinfônica, acompanhadas da assistente social da casa, Marcia Trindade.

"Esse é um projeto humanizado, pois proporciona a mulher conhecer os melhores ambientes culturais do nosso estado, e temos muitos ambientes maravilhosos”, afirmou a superintendente dos Direitos da Mulher, professora Nilcea Cardoso.



Ela salientou ainda a importância também das participantes se locomoverem. “À medida que elas se movimentam, a autoestima é elevada, o resgate de cidadania é fortificado, e acima de tudo se sentem felizes”, garantiu Nilcea Cardoso.



A ação também fez parte do calendário de eventos do Outubro Rosa realizados pela Casa da Mulher Nilopolitana. “É um momento inesquecível na vida de cada uma destas mulheres, pois muitas delas não tiveram condições ou oportunidades de conhecer um lugar tão lindo quanto o Theatro Municipal, certamente vai ficar eternizado na vida de cada uma delas”, disse o subsecretário de Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Abreu.



A Casa da Mulher Nilopolitana está localizada na Rua Antônio João Mendonça, 65, Centro de Nilópolis.