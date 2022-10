Serão oferecidos atendimentos de serviços jurídicos e sociais, balcão de empregos, além de serviços de beleza e aferição de pressão e glicose - Divulgação / PMN

Publicado 26/10/2022 19:24 | Atualizado 26/10/2022 19:24

Nilópolis - Nesta quinta-feira (27/10), o Mercado Popular Vereador Alírio Pereira Cardoso, no Centro, de Nilópolis, será palco de uma ação social realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho. Serão oferecidos atendimentos de serviços jurídicos e sociais, balcão de empregos, além de serviços de beleza e aferição de pressão e glicose.

Os moradores que visitarem o ‘camelódromo’, poderão conseguir a isenção para a segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito, e se candidatarem em vagas do balcão de empregos. Também poderão solicitar a emissão de cpf, e serviços da fundação Leão XIII, que estará presente.

Estarão disponíveis também serviços de beleza gratuitos, como corte de cabelo, tranças e design de sobrancelhas. Segundo o secretário Eduardo Amorim, o objetivo é estimular o acesso dos nilopolitanos ao local. “Queremos aumentar as visitas ao mercado e ajudar a aumentar as vendas. Unimos diversas secretarias em favor do mercado popular”, afirmou.

É necessário levar toda a documentação original e comprovante de residência. O atendimento será de 9h às 15h, e o Mercado Popular Vereador Alírio Pereira Cardoso fica localizado na Avenida Getúlio de Moura, 1667 - Centro.