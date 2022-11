Antes de levar um animal, o futuro tutor responde uma entrevista e assina um termo de responsabilidade. Os pets têm mais de seis meses e são castrados - Divulgação / PMN

Publicado 04/11/2022 21:02

A Feira de Adoção de Nilópolis acontece neste sábado (05/11) Divulgação

Nilópolis – O Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, recebe neste sábado (05/11), mais uma Feira Municipal de Adoção de Animais. Os interessados em adotar um cão ou gato podem passar no local, das 9h às 13h, com um comprovante de residência e prontos para preencher um cadastro com informações.Os nilopolitanos podem também doar ração, medicação, comedouro e bebedouro.Antes de levar um animal, o futuro tutor responde uma entrevista e assina um termo de responsabilidade. Os pets têm mais de seis meses e são castrados.A ação é fruto de uma parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, e apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (USPAN). O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, lembrou que a adoção é um ato de amor que implica também numa mudança de mentalidade.