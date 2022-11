O objetivo é atualizar e recadastrar os beneficiários, principalmente aqueles que estão há mais de dois anos sem atualizar ou prestes a ficar desatualizado - Divulgação / PMN

Publicado 07/11/2022 23:51 | Atualizado 07/11/2022 23:55

Nilópolis - O mutirão CadÚnico (Cadastro de Benefícios Sociais), em Nilópolis, superou as expectativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no último sábado (05/11). Durante a ação, houve a atualização e recadastramento de 50 beneficiários, na sede da prefeitura. Quem perdeu a oportunidade, tem até o dia 11 deste mês para comparecer ao CRAS mais próximo de sua residência.



O objetivo do mutirão foi atualizar e recadastrar os beneficiários, principalmente aqueles que estão há mais de dois anos sem atualizar ou prestes a ficar desatualizado. A secretária da pasta acompanhou de perto todo o trâmite. “Foi muito bem aceito pela população. Nossa intenção é sempre melhorar”, garantiu Everline Lima.

Gabrielle Nascimento conseguiu resolver um problema pendente. “Vim com o meu bebê e fui muito bem atendida. Grata pela atenção e simpatia, isso sem dúvidas faz a diferença.”



Endereços dos CRAS em Nilópolis:



Cras I – França Leite Rua: Antônio Felix n° 721- Campo do Amém



Cras II – Paiol: Rua: Jose Couto Guimarães n° 1297



Cras III – Sofia: Rua Sofia n9111 – Praça Surui – Nilópolis



Cras IV – Nova Cidade: Rua: Gonçalves Dias, s/n° Parque Sara Areal.



Cras V – Cabral: Rua: Roldão Goncalves. s/n° – Cabral



Posto de Saúde do Novo Horizonte – Rua Mario Valadares