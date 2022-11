Nilópolis

Parque Gericinó de Nilópolis recebe neste sábado (05/11) Feira de Adoção de Animais

Os interessados em adotar um cão ou gato podem passar no local, das 9h às 13h, com um comprovante de residência e prontos para preencher um cadastro com informações

Publicado 04/11/2022 21:02 | Atualizado há 4 dias