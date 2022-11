A ação social será em atenção à realidade das pessoas em situação de pobreza na região - Divulgação

A ação social será em atenção à realidade das pessoas em situação de pobreza na regiãoDivulgação

Publicado 09/11/2022 23:09 | Atualizado 09/11/2022 23:12

Nilópolis - O VI Dia Mundial dos Pobres acontece neste domingo (13 de novembro). A celebração católica que acontece desde 2017, teve esse ano como mensagem do Papa Francisco o texto bíblico para motivar a reflexão: “Jesus Cristo fez-se pobre por vós” (cf. 2 Cor 8, 9).

Aderindo ao Papa e toda a Igreja, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro, de Nilópolis, realiza neste domingo (13/11), a partir das 12h, uma ação social em atenção à realidade das pessoas em situação de pobreza na região, com direito a almoço, distribuição de kits de higiene e corte de cabelo.

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição fica no Centro, de Nilópolis Divulgação

Já o tema escolhido pela Igreja do Brasil para animar esta VI Jornada é: “Dai-lhes vós mesmos de comer!”, em consonância com a Campanha da Fraternidade 2023.A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica na Avenida Roberto Silveira, 1.366, no Centro, em Nilópolis.