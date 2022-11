Cridemar Aquino (D) dá vida ao carnavalesco Laíla da Beija-Flor de Nilópolis, um dos protagonistas da peça - Divulgação

Publicado 09/11/2022 22:36 | Atualizado 09/11/2022 22:36

Nilópolis - No ano em que completa 25 anos de carreira, o ator Cridemar Aquino tem motivos de sobra para celebrar a vida e a arte. Ao fazer um balanço de sua trajetória artística, o ator que foi o delegado Nunes em "Quanto mais vida, melhor!" ressalta o privilégio de participar de três espetáculos no mês destinado a combater as desigualdades e a violência contra a população negra.

“Propagar e divulgar arte e cultura de cunho antirracista é importantíssimo para que no futuro próximo todos nós tenhamos a possibilidade de extinguir definitivamente este mau do nosso cotidiano. O racismo estrutural é algo terrível e combatê-lo é urgente. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a arte é uma das ferramentas fundamentais nesse processo”, destacou.

O artista participa de dois espetáculos adultos e um infantil, todos com temática racial de combate ao racismo e com foco na valorização da cultura do povo preto diaspórico. Nesta quinta-feira (10/11), reestreia o espetáculo “Joãosinho e Laíla - Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia”, no Teatro Dulcina, no Centro, do Rio de Janeiro. Cridemar dá vida ao carnavalesco Laíla, da Beija-Flor de Nilópolis, um dos protagonistas da peça, que destaca a trajetória de duas figuras e carnavalescos marcantes (ambos já falecidos) da escola de samba nilopolitana, supercampeã do carnaval carioca.



Cridemar Aquino (branco) está comemorando 25 anos de carreira Divulgação

O ator tem uma relação intensa com o carnaval carioca e fala da possibilidade de unir suas duas paixões: o samba e arte. " É maravilhoso poder juntar duas coisas que fazem parte da minha vida diariamente. Minhas duas paixões: O Samba e o Teatro. Faço as duas coisas com a mesma intensidade e verdade. No samba , fui carinhosamente "picado" na infância dentro da quadra da Beija-Flor de Nilópolis, minha Escola de Coração". Em 25 anos de carreira, Cridemar afirma, com orgulho, que em seu currículo quase todas as produções teatrais que realizou tiveram temáticas antirracistas. "Considero importantíssima à contribuição de artistas pretos nesse movimento de cura e afeto através da arte", ressalta.

Nestes últimos meses, Cridemar se prepara diariamente para subir aos palcos e cumprir sua missão de artista. “É uma felicidade imensa poder dividir tudo isso com vocês. Tento controlar a ansiedade, mas confesso que a expectativa é muito grande em reencontrar com o grande público. Por isso, conto com a presença de todos vocês lá pra comemorar comigo esse feito raro de completar no palco 25 anos de carreira”, conclui.

Serviço:

Joãosinho & Laíla

Teatro Dulcina - Rua Alcindo Guanabara, 17, Centro, Rio de Janeiro.

Data: 10 a 13 de novembro

De quinta a domingo, 19h30

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e 15,00 (meia)