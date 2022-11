O encontro entre o prefeito Abraãozinho e o Comandante Ângelo Barbosa Castro aconteceu na sede do 20º BPM, em Mesquita - Divulgação / PMN

O encontro entre o prefeito Abraãozinho e o Comandante Ângelo Barbosa Castro aconteceu na sede do 20º BPM, em MesquitaDivulgação / PMN

Publicado 10/11/2022 23:48 | Atualizado 10/11/2022 23:51

Nilópolis - O comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar (Mesquita), coronel Ângelo Barbosa Castro, realizou nesta quarta-feira (09/11), uma reunião com o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), com o objetivo de buscar melhorias na integração das forças de segurança do município com a Polícia Militar, responsável pelo policiamento em solo nilopolitano.

Neste ano, em parceria com a PMERJ, a Prefeitura já implantou o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que conta com recursos do município para o aumento do patrulhamento da Polícia Militar, em Nilópolis.

A reunião aconteceu na sede d0 20º BPM, em Mesquita, e também contou com a presença de Esmar França, secretário municipal de Segurança Pública; do vereador Rafael Nobre (União Brasil), presidente da Câmara Municipal; Ricardo Abrão, ex-secretário de Governo; Alexandre Nobre, coordenador de Integração de Operações; e do major Roberto Valente, coordenador do PROEIS em Nilópolis.