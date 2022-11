O prefeito Abraãozinho acompanhou a imunização da vice-prefeita, Flávia Duarte, que recebeu a quarta dose no Posto Central - Divulgação

O prefeito Abraãozinho acompanhou a imunização da vice-prefeita, Flávia Duarte, que recebeu a quarta dose no Posto CentralDivulgação

Publicado 10/11/2022 18:35

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), anunciou nesta quinta-feira (10/11), que a quinta dose da vacina contra a Covid-19 começará a ser aplicada no município, a partir do dia 16 de novembro, das 9h às 16h, no Posto Central de Nilópolis.



O Chefe do Executivo esteve na unidade de saúde para acompanhar a imunização da vice-prefeita, Flávia Duarte (PL), que recebeu a quarta dose. O prefeito salientou que o público-alvo serão idosos com 80 anos ou mais e pessoas com imunossupressão. Em ambos os casos, o morador já deve ter tomado a quarta dose há 10 meses.



“Chamamos todos os nilopolitanos que ainda não vieram tomar a vacina para que compareçam aos postos para atualizar sua carteira de vacinação. Nós já tomamos a quarta dose e agora, aqui no Posto Central, vamos oferecer a quinta dose. Fique atento”, pediu o prefeito.



O Posto Central fica na Rua João Pessoa, 1543, no Centro de Nilópolis.