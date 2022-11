O homem que estava foragido desde 2019, era procurado por diversos crimes, entre eles, homicídio, feminicídio, e até ameaças a um Juiz mineiro - Twitter / Pmerj

Publicado 11/11/2022 12:42 | Atualizado 11/11/2022 13:56

Nilópolis – Uma operação conjunta de Inteligência entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, prendeu na madrugada desta sexta-feira (11/11), em Nilópolis, o quinto criminoso mais procurado de Minas Gerais.



Os agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI) prenderam o homem que estava foragido desde 2019, e era procurado por diversos crimes, entre eles, homicídio, feminicídio, e até ameaças a um Juiz mineiro. A ação teve o apoio de policiais militares do 20º BPM (Mesquita).

O comando da Polícia Militar de Minas Gerais agradeceu nas redes sociais a parceria com as forças policiais do Rio de Janeiro.