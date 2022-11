O Festival MuDança é um evento que abrange apresentações de dança e música, com vistas ao fomento e reconhecimento de artistas independentes - Divulgação

Publicado 13/11/2022 21:23 | Atualizado 13/11/2022 21:37

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) vai realizar o “Festival Mudança”, no dia 14 de dezembro, na quadra da unidade, no bairro Frigorífico. O evento é uma produção do PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural, com apoio da COEX/Cnil.





O Festival MuDança é um evento que abrange apresentações de dança e música, com vistas ao fomento e reconhecimento de artistas independentes da Baixa Fluminense. Fernanda Delvalhas, coordenadora do evento, explica que foi aberto um edital no qual artistas da Baixada Fluminense podem se inscrever até este domingo (13/11), no site do Festival: http://linktr.ee/petprocult

As apresentações de dança e música serão intercaladas entre si e terão tempo limitado, entre 5 a 10 minutos para grupos de dança ou duos, e 20 a 30 minutos para bandas ou solistas. Serão 5 bandas ou solistas e 4 grupos de dança ou duo, no total.





É possível, ainda, acompanhar as notícias sobre o evento nas redes sociais: @petprocult (Instagram). O evento apresenta como produção executiva e comissão organizadora o PET/Conexão de Saberes em Produção Cultural, sob a tutoria e coordenação geral da professora Fernanda Delvalhas Piccolo. Os estudantes que atuam na Produção Executiva do evento são Isabela Lima de Oliveira Vieira, Cássia Kelly de Jesus Veiga, Emipê, Vinicius Hanna Barenco, e assistentes de produção Erick da Silva Campelo do Carmo, Maria Esther Pereira de Jesus, Daniel Gomes de Souza Lima, Wallace Pereira da Silva, Tabita Cristine Alves do Nascimento, Thais da Conceição Vaz de Barros, Letícia Ferreira Lima de Souza, Matheus de Carvalho Maia, Matheus Gustavo de Oliveira Souza, Igor Gomes, Mayick Ramilgton.

O PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural é um programa de ensino, pesquisa e extensão ligado ao MEC, com apoio do FNDE.

O evento conta com apoio da COEX/ Campus Nilópolis, por meio do edital 07/21 para fomento de eventos.

O Festival MuDança chega a sua 1ª edição com uma expectativa de mais de 300 pessoas, sobretudo por pela volta ao presencial após dois anos de isolamento devido à pandemia da covid-19. “Dessa forma, como o próprio nome do Festival: MuDança, esperamos uma mudança em nossa socialibilidade por meio da música e da dança. Esperamos que o Festival seja uma grande oportunidade para podermos estar com os amigos, conhecer novos artistas e festejar a vida”, diz Fernanda.



O PET/Conexões de Saberes em Produção trabalha com a tríade: Pesquisa, Ensino e Extensão, com o intuito de romper os muros do IFRJ e abarcar a população da Baixada Fluminense, numa interlocução com a comunidade externa do campus. Com isso, o Festival MuDança será aberto para todos para curtir uma música e assistir belas apresentações de dança.



O Campus IFRJ Nilópolis fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, bairro Frigorífico, Nilópolis.