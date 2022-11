O evento intitulado "A diferença não está na cor e sim no coração" contará ainda com apresentações de Capoeira, Maculelê, Jongo, Roda de Samba, Carimbó e DJ - Divulgação / PMN

O evento intitulado "A diferença não está na cor e sim no coração" contará ainda com apresentações de Capoeira, Maculelê, Jongo, Roda de Samba, Carimbó e DJDivulgação / PMN

Publicado 14/11/2022 20:48 | Atualizado 14/11/2022 20:50

Nilópolis - Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Racismo, no dia 18 de novembro, e ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, por meio da Superintendência Municipal de Igualdade Racial, realiza nesta sexta-feira (18/11), um evento de conscientização na sede da Prefeitura de Nilópolis, de 13h às 18h30, no Centro

O evento intitulado “A diferença não está na cor e sim no coração” contará com apresentações de Capoeira, Maculelê, Jongo, Roda de Samba, Carimbó, e DJ, além do espaço beleza negra com serviços de trança e maquiagem, espaço de leitura com acervo de livros de cultura afro-brasileira e estandes de empreendedoras negras da cidade.

Em parceria com as secretarias municipais de Trabalho, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, o evento terá ainda balcão de empregos, orientações sobre o programa CADÚnico, emissão de CPF, isenções de documentação e atendimento do PROCON.

Segundo a Superintendente de Igualdade Racial Jeanne Pierre, o evento visa contribuir para que a sociedade reflita no processo de representatividade afro-brasileira não só no mês de novembro. “A questão negra não é apenas de um mês e sim de janeiro a janeiro, tendo em vista a construção de políticas públicas afirmativas em consonância com o compromisso firmado pela Prefeitura com a assinatura do pacto das cidades antirracistas”, afirmou ela.

A secretaria municipal de Cidadania está localizada na Pedro Álvares Cabral, 305, térreo, no Centro.