A Loja comercial da Águas do Rio, em Nilópolis, fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro - Divulgação

Publicado 14/11/2022 20:00

Nilópolis – Os moradores de Nilópolis terão até o dia 31 de dezembro de 2022, uma ótima oportunidade de regularizar seus débitos com a Águas do Rio. No mês em que comemora seu primeiro ano de operação, a concessionária inicia um mutirão de negociação de dívidas pelos canais de atendimento. Quem está inadimplente terá a oportunidade de fechar o ano no azul, pagando à vista com desconto ou parcelando o débito em mais vezes, conforme o tamanho da dívida.



Até o dia 31 de dezembro, as equipes de atendimento da concessionária estarão reforçadas e o cliente poderá aproveitar as condições especiais ligando pelo Whatsapp ou Call Center (ambos através do número 0800 195 0 195) ou comparecendo a uma das 38 lojas da empresa espalhadas no estado.



“Estamos reforçando nossos canais de atendimento, inclusive com treinamento, para que os clientes possam regularizar suas dívidas. A ideia é que todos tenham a oportunidade de começar 2023 no azul. Faremos isso dando condições especiais de pagamento que cabem no bolso das pessoas que recebem água de qualidade na torneira. É com a conta de água em dia que podemos continuar investindo no avanço do saneamento no estado, colocando em prática nosso compromisso social de levar serviços básicos para a população mais vulnerável e recuperar o meio ambiente como já estamos fazendo com a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Baía de Guanabara”, diz o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.



Aproveite e atualize seu cadastro



A concessionária lembra ainda que os clientes que atualizarem seus dados cadastrais têm direito a um bônus na próxima conta. Basta acessar endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br e preencher o sistema com suas informações.



É preciso ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço ou um documento do imóvel, como contrato de aluguel ou escritura.



Águas do Rio em Ação



Acompanhe as obras de saneamento básico que estão em andamento nos 27 municípios onde a concessionária atua no site: www.aguasdorioemacao.com.br

SERVIÇO



Canais de Atendimento disponíveis na Semana do Cliente

Ligação ou mensagem: Whatsapp (0800 195 0 195)

A Loja comercial da Águas do Rio em Nilópolis, fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro. Atendimento: 9h às 16h, segunda a sexta-feira