O trecho principal reclamado fica na altura do número 65Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/11/2022 23:32 | Atualizado 15/11/2022 23:34

Nilópolis – Moradores da Rua Doutor Pedro Lopes, no bairro Novo Horizonte, que faz esquina com a Rua Natividade, solicitam a Prefeitura de Nilópolis, a colocação de asfalto em alguns trechos da via.

O trecho principal reclamado fica na altura do número 65, uma vez que o rua em forma de subida e ladeira, já foi asfaltada em quase sua totalidade pela prefeitura.