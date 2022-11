Felipinho (azul) com a equipe da Life Star formada pelo técnico Nelsinho, o preparador Naninha e o suporte técnico De Menor - Divulgação

Felipinho (azul) com a equipe da Life Star formada pelo técnico Nelsinho, o preparador Naninha e o suporte técnico De MenorDivulgação

Publicado 16/11/2022 23:22 | Atualizado 16/11/2022 23:23

O projeto abriu as portas para Felipinho treinar e receber todo apoio esportivo e psicológico Divulgação

Em breve, Felipinho se apresenta ao Gama, de Brasília Divulgação

Nilópolis - O lateral-esquerdo Felipinho, de 22 anos, que já passou pelo Vasco da Gama, se prepara física e tecnicamente na Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico, com a equipe do projeto gratuito Life Star Talentos, formada pelo técnico Nelsinho, o preparador Naninha e o suporte técnico De Menor. Em breve, o atleta se apresenta no Gama, em Brasília (DF)."Tá sendo uma experiência muito bacana. As dicas do Nelsinho, o treino pesado do Naninha e todo apoio do De Menor têm sido fundamentais para meu crescimento profissional. Para me apresentar no Gama em plena forma física e também psicológica", garante Felipinho.O projeto abriu as portas para o atleta treinar e receber todo apoio esportivo e psicológico. "Essa é o nosso objetivo. Preparar atletas. Deixá-los prontos para os jogos. Não apenas no que diz ao preparo físico, mas também no aspecto psicológico. Ter saúde física e mental é essencial "conclui o preparador Naninha.